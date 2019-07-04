Аваков пообещал США обеспечить безопасность на выборах в Раду

Торонто, 4 июля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил Государственный департамент, что безопасность во время выборов в Раду будет обеспечена.

С заявлением на тему глава украинского силового ведомства выступил в беседе с помощником заместителя государственного секретаря в делах Европы и Евразии Джорджом Кентом, сообщает РИА Новости.

«Все подразделения МВД готовятся к обеспечению внеочередных парламентских выборов по всем возможным позициям», — сказал Аваков на полях прошедшей в Торонто Международной конференции по вопросам реформ на Украине.

Аваков заверил высокопоставленного американского дипломата, что для «обеспечения стабильности, противостоянии попыткам дестабилизации и незаконным методам предвыборной борьбы», будут привлечены все подразделения МВД.

«С учетом успешных президентских выборов с точки зрения обеспечения безопасности, вы уже имеете положительный опыт, который будет использован и во время парламентской кампании», — в свою очередь заявил Кент.

Как напоминает «Газета.ru», досрочные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля. Одна половина депутатов (225 человек) будет избираться в мажоритарных округах, вторая – по партийным спискам.

К слову, на днях председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.

После этого председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье напомнила Украине об обязанности приглашать наблюдателей Ассамблеи на президентские и парламентские выборы.