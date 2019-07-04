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Пожар на складе Jim Beam уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

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Пожар на складе Jim Beam уничтожил 45 тыс. бочек бурбона

Вашингтон, 4 июля. Десятки тысяч бочек с виски было уничтожено в результате пожара на складе компании Jim Beam в штате Кентукки (США). Об этом сообщает телеканал CВS.

Возгорание произошло сразу на двух складах с бочками с сырьем для бурбона в ночь на среду. Пожарным удалось справиться с огнем только на одном из объектов. По словам главы экстренной службы округа Вудфорд Дрю Чандлера, на втором складе пожар продолжается. Согласно его оценкам, огонь уничтожил 45 тысяч бочек (более семи миллионов литров) виски.

Ранее Газета.ru сообщила, что ирландский боец смешанных единоборств (ММА)Конор Макгрегор записал повышение продаж ирландского виски в США в свои личные заслуги.

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Автор: Виктор Мальцев
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