Компанию Маслякова хотят лишить права на бренд КВН

Москва, 4 июля. Компания «Группа 7» готовится через суд по интеллектуальным правам лишить возглавляемое телеведущим Александром Масляковым телевизионное творческое объединение «АМИК» бренда КВН. Согласно данным судебной картотеки, иск рассмотрят 19 августа.

Помимо ТТО «АМИК» в качестве третьих лиц к участию в деле привлечена вдова одного из основателей КВН Сергея Муратова Марина Топаз.

Телепередача КВН выходит в эфир с 1961 года. С 1964 года ее ведущим стал Александр Масляков. С 1990 года производством «Клуба веселых и находчивых» занимается основанное Масляковым ТТО «АМИК».

В начале мая очередной скандал разгорелся вокруг команды КВН «Уральские пельмени». Бывший директор творческого объединения Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд, потребовав, чтобы участники коллектива вернули займы на 68,8 млн рублей, сообщила Газета.ru.

По версии истца, деньги были выданы комикам 12 мая 2016 года заместителем гендиректора компании «Идея Фикс медиа» Евгением Орловым. Поскольку он не мог выплачивать более 5 миллионов рублей без одобрения акционеров, Орлов якобы разбил общую сумму в 68,8 млн рублей и выплатил каждому из участников «Пельменей» по 4,9 млн рублей.

С артистами сторона гендиректора заключила 14 договоров о погашении суммы займов за счет «результатов творческого труда артистов». Теперь Нетиевский просит суд признать эти документы недействительными и взыскать выплаченные юмористам средства. Ожидается, что первое заседание по данному делу состоится 17 июля.