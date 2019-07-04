Рим, 4 июля. Целью шумихи, поднятой вокруг якобы произошедшего ранее «вмешательства» РФ в выборы в Европе, была демонизация России в глазах европейцев. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил президент РФ Владимир Путин.

«Интересно, что санкции, введенные против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют. Из того же порядка шумиха вокруг русского вмешательства в избирательные процессы в Евросоюз. Ее распространили прямо в преддверии выборов в Европарламент. Казалось, что имели место попытки заранее предложить европейцам, что именно «зловещее русское вмешательство» стало причиной низких результатов некоторых отдельных политических сил», — объяснил шумиху вокруг «вмешательства» России в выборы в Европе президент.

По словам Путина, главной целью авторов этих обвинений было продолжение демонизациии России в глазах европейских граждан.

«Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран ЕС, ни других государств мира», — заключил Путин.

Впервые подобные обвинения в адрес России прозвучали в связи с прошедшими в 2016 году президентскими выборами в США. На этом фоне избрание Дональда Трампа на пост главы государства назвал нелегитимным экс-президент США Джимми Картер, сообщила Газета.ru.

Расследованием якобы имевшего место «российского вмешательства» занимался спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер. Для этого на деньги американских налогоплательщиков была собрана большая команда из 40 агентов ФБР и 19 следователей. В общей сложности, на деятельность Мюллера американский бюджет потратил 35 млн долларов.

Провальное расследование продолжалось более двух лет, но не обнаружило ни одного доказательства «связи» между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Москвой. В подготовленном командой спецпрокурора докладе 448 страниц. Однако факт «сговора» действующего президента США Дональда Трампа с руководством России, о котором писали некоторые СМИ, так и не был подтвержден.

В России неоднократно заявляли, что не вмешивались во внутренние дела других стран и не намерены этого делать в дальнейшем. Провальное расследование Мюллера, который вынужден был признать, что так называемого «сговора» в действительности не существовало, прокомментировал Путин. Глава государства связал «расследование» с кризисом политической системы в США и пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» Мюллер сам может стать фигурантом уголовного дела.

Тем временем, адвокат принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину компании «Конкорд» Эрик Дюбелье, потребовал привлечь затеявших провальное расследование Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра к уголовной ответственности.

В результате заместитель генпрокурора США Род Розенстайн направил Трампу письмо с прошением об отставке. Сам Мюллер заявил в конце мая, что официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.