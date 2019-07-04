Путин объяснил, в чем ключевое отличие России от США

Рим, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от США и некоторых их союзников Россия не вмешивается в дела других государств. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Путин в четверг посетит Апеннины. В ходе визита президент России проведет переговоры с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте, итальянским коллегой Серджо Маттареллой и папой Римским Франциском. В интервью итальянскому изданию в преддверии поездки Путин объяснил, в чем заключается ключевое отличие России от США.

«Обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы являются верхом абсурда. Широко известно, чем все закончилось — ничем, провалом», — заявил Путин.

Отсутствие заговора по его словам, подтвердили выводы комиссии спецпрокурора Сединенных Штатов Роберта Мюллера. Глава государства подчеркнул, что «им не удалось собрать факты просто потому, что они не существуют».

Провальное расследование Мюллера о якобы имевшем место в 2016 году «вмешательстве» России в президентские выборы в США продолжалось более двух лет, но не обнаружило ни одного доказательства «связи» между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Москвой.

«Расследованием» на деньги американских налогоплательщиков занимались 40 агентов ФБР и 19 следователей. В общей сложности, на деятельность Мюллера американский бюджет потратил 35 млн долларов. В подготовленном командой спецпрокурора докладе насчитывается 448 страниц. Однако факт «сговора» Трампа с руководством России, о котором писали некоторые СМИ, так и не был подтвержден.

В России неоднократно заявляли, что не вмешивались в дела других стран и не собираются делать это в дальнейшем. Провальное расследование Мюллера, который был вынужден признать, что так называемого «сговора» в действительности не было, прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Глава государства связал «расследование» с кризисом политической системы в Соединенных Штатах и пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» Мюллер сам может стать фигурантом уголовного дела.

Тем временем, адвокат принадлежащей петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину компании «Конкорд» Эрик Дюбелье, потребовал привлечь к уголовной ответственности затеявших провальное расследование о якобы «вмешательстве» России в американские выборы 2016 года Роберта Мюллера и генпрокурора США Вильяма Барра.

После этого заместитель генпрокурора США Род Розенстайн направил Трампу письмо с прошением об отставке. Сам Мюллер в конце мая заявил, что официально закрывает свой офис и покидает министерство юстиции.