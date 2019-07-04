Путин назвал условие для переговоров России с Украиной

Москва, 4 июля. Российский президент Владимир Путин рассказал, в каком случае Москва будет готова установить конструктивный диалог с Киевом. Свой комментарий он дал итальянской газете Corriere della Sera.

По словам российского лидера, чтобы начать диалог, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно приступить к выполнению своих предвыборных обещаний.

«Да, это возможно, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания», ― сказал Путин, отвечая на вопрос, сможет ли победа Зеленского на выборах привести к разморозке отношений России и Украины.

Путин напомнил, что Зеленский обещал установить прямые контакты с жителями Донбасса, а также прекратить называть их «сепаратистами». Российский президент дал понять, что граждане Украины ожидают от Зеленского не заявлений, а конкретных действий в самые короткие сроки, пишет RT.

Напомним, что в этот четверг российский президент находится с рабочим визитом на Апеннинах, где ему предстоит встреча с президентом Италии Серджо Маттарелло, председателем совета министров Джузеппе Конте и с папой Римским Франциском.

Ранее Зеленский пообещал «нокаутировать» действующую на Украине систему власти. Он заявил, что партия «Слуга народа» поможет установить в стране принципиально новую систему. Украинский политик также заверил, что снимет неприкосновенность с депутатов Рады.

По мнению политолога Владимира Шевченко, с такими шутками опасно играть. Украинцы хотят видеть успехи новой власти, добавил он в эфире украинского телевидения.