На Украине ожидают перебои в транзите российского газа

Торонто, 4 июля. Глава газового дивизиона «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов заявил, что Киев ожидает перебои в транзите газа из России. Заявление топ-менеджер сделал на конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.

В «Нафтогазе» ожидают, что сбой в транзите газа по территории Украины продлится около трех месяцев. По словам топ-менеджера компании, Киев считает, что «Россия займет довольно жесткую позицию». «Нафтогаз» ожидает перебои в первом квартале 2020 года. О сложившейся ситуации уже уведомили европейскую сторону, сообщил он.

«Есть пара тенденций, которые мы определили. Во-первых, уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15-16% выше уровня прошлого года. Это явный признак того, что они готовятся к перерыву. Это, безусловно, создает проблемы для работы украинской системы», — цитирует Фаворова РИА Новости.

По его словам, запасы газа также создает «Нафтогаз». В настоящее время они на 2,5-2,7 миллиарда кубометров больше уровня прошлого года. Фаворов подчеркнул, что «Нафтогаз» готов к «честным и открытым переговорам» по вопросу продления контрактов на транзит и поставку газа.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер пошутил о транзите газа через Украину по истечению действующего контракта, сообщает Газета.ru. На посвященной итогам годового собрания акционеров пресс-конференции Миллер заявил, что «будет весело».

Срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Соглашение действует с 2009 года. В настоящее время украинская сторона через суд требует пересмотреть контрактные тарифы на транзит газа в период с 2018 по 2019 год.

В апреле 2018 года министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что российская сторона готова обсуждать вопрос о дальнейшем транзите газа через Украину, если будут экономически обоснованы условия поставок топлива. Миллер ранее неоднократно заявлял, что компания не планирует отказываться от транзита газа через территорию Украины.

При этом с 2015 года Киев прекратил осуществлять закупку газа у России. В настоящее время украинская сторона покупает российский газ по реверсной схеме из стран Евросоюза. Вопрос о транзите газа через Украину после 2019 года обсуждается на трехсторонних переговорах с участием представителей России, Украины и ЕС.