Пользователи соцсетей раскритиковали прозрачное бикини за 40 тыс. рублей

Москва, 4 июля. Пользователи соцсетей подвергли критике необычный купальник от американского бренда Cult Gaia, созданного совместно с бразильским дизайнером Адрианой Дегреас.

Купальник без бретелек сделан из прозрачного материала. Грудь закрывает лишь тонкая полоска посередине. Новинка продается на сайте Cult Gaia за 590 долларов (более 37 тысяч рублей).

Пользователи Instagram неоднозначно восприняли модную новинку. Самый часто звучащий вопрос в комментариях: «Серьезно?». Столь высокую цену за столь незначительный продукт многие называют «первоапрельской шуткой».

«Cult Gaia, я люблю вас, но вы можете сделать что-нибудь покруче», — пишет пользователь под ником jimenazazueta.

«Мне просто смешно», — написала andreitaf.

Многие интересуются, можно ли вообще будет плавать в таком купальнике. Или его единственное предназначение — сделать снимок для соцсетей.

Ранее шквал критики обрушился на Ким Кардашьян: жители Японии выразили недовольство новой линейкой корректирующего белья, названного телезвездой Kimono. Возмущенные пользователи запустили хештег #KimOhNo для борьбы с коллекцией теледивы. Японцы обратили внимание на то, что кимоно — это их «культура и традиция, а не нижнее белье».

Кардашьян, представляя новинку, рассказала, что над этим проектом она работала в течение последнего года, а «план его реализации вынашивала 15 лет».