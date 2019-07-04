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Путин заявил, что Россия заинтересована в полном восстановлении отношений с ЕС

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Путин заявил, что Россия заинтересована в полном восстановлении отношений с ЕС

Рим, 4 июля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с Европейским союзом.

«Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений между Россией и ЕС, в поддержании мира, безопасности и стабильности на нашем общем континенте», — рассказал российский лидер в интервью газете «Коррьере делла сера», опубликованном в четверг накануне его визита в Италию.

Как отметил Путин, российская сторона готова выстраивать конструктивные отношения со всеми получившими мандат от европейских избирателей» политическими силами.

Глава российского государства указал на то, что распространение идеи о «вездесущем российском вмешательстве» служило как будто объяснением неубедительных результатов ряда политических сил на выборах в Европейский парламент. Таким образом президент еще раз решительно отверг все обвинения во вмешательстве Москвы в избирательные процессы в ЕС. 

Как считает Путин, чтобы преодолеть напряженность в странах Европы, следует забыть устаревшие концепции времен «блоковой логики» и «холодной войны». Российский лидер добавил, что для противостояния реальным вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, наркотрафик и киберпреступность, Россия всегда открыта совместной работе со своими западными партнерами.

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Автор: Тимур Румянцев
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