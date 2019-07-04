Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Москва, 4 июля. Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение депутатами от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Согласно внесенному на рассмотрение законопроекту, предлагается признать утратившими силу два закона, который приостановили до 1 января 2022 года действие другого закона – «О базовой стоимости необходимого социального набора», который необходим для полной компенсации сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР до 1 января 1992 года.

В рамках действующего законодательства, восстановление сбережений граждан должно проходить посредством перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Однако до сих пор не приняты федеральные законы, которые предусматривали бы перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ. Это приводит к тому, что действие упомянутого выше закона с 2003 года приостанавливается, пишет «Газета.ру».

Согласно закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на выплату компенсаций будет предусмотрено 5,5 миллиардов рублей ежегодно. Вариант законопроекта, предложенный депутатами «Справедливой России» предусматривает выплаты, которые в двести раз превышают размер текущего федерального бюджета, что, станет причиной отказа правительства РФ поддержать подобную инициативу.