Глава спецназа Грузии отстранен от должности после разгона митинга

Тбилиси, 4 июля. Директор департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгий Какичашвили временно отстранен от должности до завершения расследования разгона митинга в центре Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В сообщении министерства уточняется, что Какичашвили отстранен от должности «до завершения расследования событий 20-21 июня на проспекте Руставели в Тбилиси». При этом подчеркивается, что он не уволен.

В Грузии 20 июня начались антироссийские выступления, которые были организованы оппозицией. Полиция была вынуждена применить против митингующих акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

По факту разгона митинга было возбуждено дело. Следствие собирается выяснить, был ли факт превышения полномочий со стороны правоохранителей. Глава МВД Георгий Гахария, чьей отставки требуют митингующие, заявил, что покинет должность лишь в том случае, если расследование докажет, что полицейские и спецназ превысили полномочия.

Отметим, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом». Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что исполненные «духом русофобства» заявления Тбилиси не способствуют нормализации отношений между двумя странами, передавала «Газета.ру».

Президент РФ Владимир Путин в целях обеспечения безопасности российских граждан подписал указ о запрете отечественным авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки в Грузию с 8 июля. По словам руководителя Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, в этом году поток туристов из России уменьшится на 1 млн человек, что нанесет ущерб экономике республики в размере 2 млрд лари (более 700 млн долларов).