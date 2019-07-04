Торонто, 4 июля. В Совете Европы рассказали, чего ожидают от возвращения России в ПАСЕ, но отметили, что структура не выдвигает условий. Соответствующее заявление сделала замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.

«В отношении Российской Федерации есть ряд ожиданий, которые должны быть выполнены. Я не называю это «условиями», поскольку это слово не было использовано, но это сильные ожидания, и они это знают», — сообщила Баттаини-Драгони на конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.

Она отметила, что ожидания, в том числе, связаны с возвратом к сотрудничеству России с комитетами ПАСЕ, шагами по незаконно пересекшим границу РФ и впоследствии задержанным 24 украинским морякам, выплатой взносов в бюджет Совета Европы.

Ранее Газета.ru сообщила, что Россия может отказаться от выплат взносов за 2017-2018 годы в Совет Европы. В Госдуме напомнили, что страна присутствовала в институтах СЕ лишь «усеченным образом» и не могла воспользоваться основными правами в ПАСЕ около пяти лет.

На июньской сессии ПАСЕ права делегации РФ были полностью восстановлены. Решение стало настоящим ударом для Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «изменой Европы». По его мнению, ЕС теперь может договариваться с Москвой за спиной у Киева.

Комитет Рады по иностранным делам порекомендовал приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, пока Москва не освободит украинских моряков и «политзаключенных в РФ и Крыму», а также обеспечит права крымских татар. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что ПАСЕ «может надавить на РФ, если захочет», но, по его словам, пока «есть нежелание не делать ничего».