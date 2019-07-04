Корчевников рассказал о причинах резкого набора веса

Москва, 4 июля. Телеведущий и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников объяснил, почему за последнее время он резко набрал вес. По его словам, это связано с лечением.

Тему лишних килограмм журналист затронул в эфире программы «Судьба человека», на которую он пригласил актриса Александру Яковлеву, которой некоторое время назад поставили диагноз «рак груди». По словам артистки, она регулярно сталкивается с тем, что в интернете размещена недостоверная информация о ней.

Корчевников рассказал, что у него схожая проблема. После того, как он начал лечение, он значительно поправился, что стало поводом для некоторых размещать язвительные комментарии о его внешнем виде, пишет «Газета.ру».

«Мне доводилось иногда прочитывать или слышать, как я отъелся, разжирел, и очень много недоброго всего. Но мне тогда хватало сил, как вам, вот к этому всему относиться с улыбкой», ― рассказал Корчевников.

По его словам, сейчас болезнь уже миновала и он благополучно поправляется. Напомним, что в 2015 году Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга.

Напомним, что гостья его передачи, Александра Яковлева (девичья фамилия Иванес) родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Дебют Яковлевой в кино определил ее удачную актерскую судьбу — впервые она появилась на экране в 1979 году в роли Тамары в первом советском блокбастере — фильме-катастрофе «Экипаж». Ее партером по фильму был блистательный Леонид Филатов.