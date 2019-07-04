Болячки во рту британки оказались симптомом смертельной болезни

Лондон, 4 июля. В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь пациентки с тонзиллитом. Девушка пережила десятки переливаний крови, химиотерапию и пересадку костного мозга.

Как сообщает Daily Mail, 21-летняя Энни Лавгроув рассказала, что обратилась к семейному врачу после того, как большая язва у нее во рту не прошла после курса антибиотиков. Доктор, увидев раны на ее миндалинах, подумал, что у нее тонзиллит, поэтому снова отправил ее домой.

После этого у девушки поднялась высокая температура, и ее экстренно госпитализировали. Анализы крови показали, что у нее опасно низкий уровень эритроцитов и лейкоцитов. Это означало, что ее иммунная система была чрезвычайно слабой, и даже простая инфекция, такая как простуда, могла разрушить ее здоровье.

Первое время ей постоянно приходилось проходить через переливание крови. Из-за слабости девушка почти не двигалась.

«Первоначально моей семье сказали, что это может быть лейкоз, и они были опустошены. Но биопсия костного мозга показала, что это была апластическая анемия», — рассказала Лавгроув.

Апластическая анемия — это состояние, которое означает, что стволовые клетки организма и костный мозг не производят достаточно красных и белых кровяных клеток. У людей с этим недугом могут появиться синяки, истощение, вялость, кровотечение идет дольше, чем обычно. Болезнь считается крайне редкой, ежегодно в Англии ее диагностируют лишь от 100 до 150 больным.

Врачи решили, что пересадка костного мозга будет лучшим способом лечения, и 17-летняя сестра Лавгроув, Милли, была выбрана в качестве донора. Перед этим Лавгроув должна была пройти химиотерапию, чтобы «отключить» ее иммунную систему, чтобы та не отвергла пересаженный костный мозг.

Пересадка прошла успешно, но девушка пока еще слаба и нуждается в регулярных медицинских осмотрах. Сейчас обычная простуда может привести к серьезному заболеванию или даже к ее смерти, поэтому Лавгроув остается дома и в основном видится только со своими родными.