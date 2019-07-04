Центризбирком Украины снял Шария с выборов в Раду

Киев, 4 июля. Центризбирком Украины принял решение снять с выборов в Верховную раду блогера Анатолия Шария, а также экс-главу администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Клюева. Оба решения были единогласны поддержаны членами комиссии.

Как сообщается, в ЦИК обратился спикер Верховной Рады Андрей Парубий с просьбой пересмотреть регистрацию обоих кандидатов в депутаты. Кроме того, в отношении Шария, Клюева, а также еще одного кандидата в депутаты – Рената Кузьмина была начала проверка со стороны СБУ, которая намерена собрать данные об их пребывании на Украине за последние пять лет.

Напомним, в начале июня журналист и блогер объявил о создании «Партии Шария» и своем намерении претендовать на кресло в украинском парламенте. 25 июня ЦИК отказал ему в регистрации, ссылаясь на то, что Шарий не проживал на Украине на протяжении последних пяти лет, чего требует украинская конституция. Шарий оспорил это решение ЦИК в Верховном суде.

Некоторые члены ЦИК в тот раз посчитали решение Верховного суда абсурдным, однако не смогли не принять его во внимание. Секретарь Центризбиркома Украины Наталия Бернацкая пояснила, что поддержала регистрацию Шария, чтобы не допустить срыва внеочередных выборов в Раду. Она отметила, что решение по кандидатуре видеоблогера являлось ключевым, поскольку из-за судебных разбирательств ЦИК не имел возможности напечатать бюллетени.