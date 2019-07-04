Зеленский поблагодарил власти Канады за «мощные санкции» против России

Торонто, 4 июля. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с членами канадского парламента отметил позицию Канады по внедрению «мощных санкций» против России, сообщает пресс-служба офиса президента.

Зеленский выразил благодарность «за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий», предает RT.

«Кроме того, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрению мощных канадских санкций против России», — говорится в сообщении.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде, сообщала «Газета.ру». В Торонто 2-4 июля проходит конференция по вопросам реформ на Украине. В мероприятии приняли участие представители примерно 40 стран, в том числе и главы министерств иностранных дел.

Во вторник премьер Канады Джастин Трюдо по итогам встречи с Зеленским сообщил журналистам, что Киев и Оттава подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия.

В свою очередь Зеленский объявил о достигнутых с Трюдо договоренностях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал.

Во вторник также стало известно, что власти Канады намерены не впускать в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик с российскими паспортами.

Зеленский в начале встречи с премьер-министром признался, что Джастин Трюдо был одним из тех, кто вдохновил его пойти в политику.