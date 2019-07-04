Три человека погибли при теракте в сирийском городе Эс-Сувейда

Дамаск, 4 июля. На юге Сирии в результате теракта погибли три мирных жителя, передает государственное агентство SANA.

Заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Эс-Сувейда. По данным агентства, в результате теракта погибли трое гражданских, еще семь человек получили ранения. Ранее сообщалось о четырех погибших, однако позднее агентство изменило информацию.

По данным представителя минздрава, пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду на оккупированных боевиками вооруженной оппозиции территориях на севере Алеппо прогремели сразу два взрыва. Один из них произошел в городе Аль-Баб недалеко от здания мечети. Второе СВУ было установлено на мотоцикле в городе Кабасин, расположенном северо-восточнее Аль-Баба. В результате взрывов погибли два человека, еще не менее 28 гражданских лиц получили ранения.