Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Три человека погибли при теракте в сирийском городе Эс-Сувейда

31
0 Оставить комментарий

Три человека погибли при теракте в сирийском городе Эс-Сувейда

Дамаск, 4 июля. На юге Сирии в результате теракта погибли три мирных жителя, передает государственное агентство SANA.

Заминированный мотоцикл взорвался на улице Канават в городе Эс-Сувейда. По данным агентства, в результате теракта погибли трое гражданских, еще семь человек получили ранения. Ранее сообщалось о четырех погибших, однако позднее агентство изменило информацию.

По данным представителя минздрава, пострадавшие получили ранения легкой и средней степени тяжести. 

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в среду на оккупированных боевиками вооруженной оппозиции территориях на севере Алеппо прогремели сразу два взрыва. Один из них произошел в городе Аль-Баб недалеко от здания мечети. Второе СВУ было установлено на мотоцикле в городе Кабасин, расположенном северо-восточнее Аль-Баба. В результате взрывов погибли два человека, еще не менее 28 гражданских лиц получили ранения. 

infox - new
Автор: Олеся Волкова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров