Начались съемки сериала по вселенной Гарри Поттера

Лос-Анджелес, 4 июля. Начались съемки сериала, действие которого будет происходить во вселенной книг Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Об этом сообщает портал We got it covered.

По предварительной информации, съемками занимается студия Warner Bros. Показывать сериал будут на стриминговом сервисе студии.

Как сообщается, этот сериал станет приквелом уже снятой серии фильмов о Гарри Поттере. Его действие будет происходить в Хогвартсе, а также ряде стран Европы. Все персонажи сериала будут новым; других подробностей не разглашается, а сам сюжет держится в строжайшей тайне. Предположительно, этот проект будет иметь особую важность для Warner Bros., поскольку ее стриминговому сервису предстоит конкурировать с Netflix и DisneyPlus.

Напомним, что последний фильм о приключениях Гарри Поттера под название «Гарри Поттер и дары смерти» вышел на экраны в 2011 году.

Ранее сообщалось о том, что крупнейшая компания по продажам через Интернет Amazon потратит на экранизацию книги «Властелин колец» Джона РоналдаТолкина около $1 млрд, пишет The Hollywood Reporter.

Продолжительность сериала составить пять сезонов. Отмечается, что «Властелин колец» может появиться на экранах не позднее 2020 года. СМИ добавляют, что производственные затраты на создание известной фэнтезийной саги составят $1 млрд. Известно, что сами права Amazon обошлись в $250 млн.