Супруга бывшего премьера Великобритании помогла россиянке выйти из кувейтской тюрьмы

Москва, 4 июля. Супруга бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери оказала помощь россиянке Марии Лазаревой, оказавшейся в кувейтской тюрьме.

Суд Кувейта в прошлом месяце вынес решение о выпуске россиянки под подписку о невыезде. Лазарева занималась в эмирате инвестиционными проектами, однако в какой-то момент она неожиданно был обвинена в «растрате государственных денег». По мнению Лазаревой, это могло стать следствием происков конкурентов.

Оказавшись в тюрьме, Лазарева решила, что помощи ждать неоткуда, однако неожиданное свою поддержку ей предложила супруга бывшего премьера Великобритании Тони Блэра. Благодаря ее усилиям, Лазаревой существенно смягчили условия содержания, отпустив под подписку о невыезде.

В конечном итоге адвокатам Лазаревой удалось снизить сумму залога до одного миллиона кувейтских динаров. Сейчас сторона защиты пытается оспорить приговор суда первой инстанции. Адвокаты полагают, что дело против их подзащитной было сфабриковано ее конкурентами, которые использовали административный ресурс.

«У меня действительно особое отношение к ситуации с Марией. Иностранка, ставшая одной из самых известных бизнес-вумен в мусульманской стране, ни с того ни с сего брошена в тюрьму, где она провела более 450 дней. Уже одно это — настоящая трагедия. А ведь у неё есть маленький сын», ― рассказала Шери Блэр в интервью KP.ru.

Она добавила, что впечатлена теми усилиями, которые российские власти прилагают, чтобы бороться за права своих граждан, попавших в беду за рубежом. Блер назвала действия российских дипломатов «настоящим примером для подражания».