МИД РФ назвал углубление сотрудничества Грузии с НАТО реальной угрозой безопасности

Москва, 3 июля. Углубление сотрудничества Грузии с НАТО в Москве, Сухуме и Цхинвале считают реальной угрозой региональной безопасности, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

«К сожалению, на встрече вновь было констатировано отсутствие возможности для возобновления в ближайшее время работы над заявлением о неприменении силы», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что делегации РФ, Абхазии и Южной Осетии готовы продолжать «добиваться принятия соответствующего документа, имеющего ключевое значение для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе».

«Было подчеркнуто, что углубление сотрудничества Грузии с НАТО на фоне недружественной риторики Тбилиси воспринимается в Москве, Сухуме и Цхинвале как реальная угроза региональной безопасности», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В марте представители НАТО заявляли о готовности расширить сотрудничество с Тбилиси. Тогда представитель Альянса сказал, что у Грузии есть все возможности для «успешного продолжения процесса интеграции в НАТО и реализации пакета сотрудничества с альянсом».

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х. Грузинское руководство еще в начале 2000-х заявило о желании стать страной — членом альянса.

В среду заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин подчеркнул, что Москва считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО. Особенно в преддверии декабрьского саммита НАТО в Лондоне.

Карасин также сообщил, что отдельной темой Женевских дискуссий по Закавказью стала растущая в регионе активность США и НАТО, которые проводят там масштабные военные учения.

Как сообщал RT, по словам госсекретаря США Майка Помпео, президент Дональд Трамп поддерживает стремление Грузии вступить в НАТО. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявляла, что страна уже на пороге членства в Альянсе, несмотря на то что ей даже не предоставили необходимый план действий.

Эксперты издания предполагают, что, несмотря на заинтересованность Вашингтона в сотрудничестве с Тбилиси, вряд ли для него будет сделано исключение из правил. Они скептически оценивают перспективы присоединения Грузии к НАТО и ЕС из-за неурегулированных территориальных споров.