Massive Attack выпустила кавер на легендарную песню «Гражданской обороны»

Лондон, 4 июля. Британская группа Massive Attack выпустила кавер на песню «Гражданской обороны» «Все идет по плану». Видео опубликовано на YouTube.

Как сообщает телеканал «360», трек выпустили на рентгеновском снимке. Поэтому послушать песню поучится всего раз 10-15, пока «пластинка» не придет в негодность. Дебют песни состоялся еще в июле 2013 года на открытии Манчестерского международного фестиваля. Тогда же группа сыграла кавер на композицию Янки Дягилевой «Печаль моя светла».

В планах Massive Attack выпустить еще 11 треков на этом же носителе. Один из них треков станет частью проекта The Library of Dangerous Thoughts, остальные десять «дисков» выставят на продажу.

В марте онлайн-платформа Collecteurs запустила проект «The Library of Dangerous Thoughts» («Библиотека опасных мыслей»). Кроме Massive Attack, в проекте также участвуют Йонси из Sigur Rоs, Pussy Riot, Алекс Сомерс, и другие. Таком образом артисты выступают против цензуры в мире искусства. Напомним, во времена СССР с помощью записей на рентгеновских снимках провозили запрещенную музыку.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», музыкант из Бруклина Чейз Уинтерс, спевший хит «Все идет по плану», стал звездой интернета. Уинтерс познакомился с «русскими ребятами» в Нью-Йорке и настолько проникся русской культурой, что за несколько лет самостоятельно выучил язык по онлайн-курсам и сериалам.