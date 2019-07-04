Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Москва, 3 июля. Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию. Изучив ее, шокированные поклонники артистки предположили, что Распутина сделала новую пластическую операцию по изменению формы носа.

В этом мае Распутиной исполнилось 55 лет. Несмотря на возраст, многие отмечают, что певица выглядит необычайно свежо и молодо. По словам самой Распутиной, причиной ее хорошего внешнего вида являются занятия спортом, а также диета. Она сумела не только похудеть сама, но и убедить сбросить вес своего мужа.

Четыре года назад произошла шокировавшая поклонников смена имиджа, когда Распутина вместо броских нарядов начала носить элегантные платья и костюмы.

Распутина утверждает, что никогда не ложилась под нож хирурга – по ее словам, ей сложно даже выкроить время на визит к косметологу.

Напомним, что ранее широкое обсуждение среди пользователей Instagram вызвал пост Ольги Бузовой, который она опубликовала под хэштегом «берименя». Многие неправильно прочитали словосочетание и решили, что певица беременна.

Один из пользователей задал вопрос, является ли он единственным, кто прочитал хэштег как «беременная». Другая поклонница уточнила, что певица намекает на свою беременность.

Бузова разместила на своей странице в Instagram видео со своего выступления на праздничном балу «Выпускник-2019» в Государственном Кремлевском дворце. Звезда пришла в Кремль полуобнаженной: на девушке были лишь серебристое боди с ремнями на бедрах и прозрачные ботинки. Для слушателей она исполнила хит «Водица»