Госдума РФ прокомментировала призыв Зеленского к канадскому бизнесу

Москва, 3 июля. Призыв украинского президента к канадским инвесторам вкладывать больше денег в Украину был прокомментирован главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонидом Калашниковым.

«Призывы к инвестициям ещё не означают, что завтра деньги потекут в страну рекой. Для этого нужны не слова, а законы, которые необходимо изменить, чтобы предоставленные средства не разворовали или не конфисковали», — приводит его слова RT.

Он подчеркнул, что призыва украинского президента ничего не изменят. По мнению Калашникова, у Зеленского нет реального контроля над страной, поэтому ни к каким решениями он прийти не может. Разумнее всего, по его мнению, подождать, пока Зеленский сможет принимать реальные законы.

Ранее Зеленский обратился к представителям канадского бизнеса с призывом инвестировать в Украину, как одну из «наиболее перспективных стран с высоким потенциалом роста.»

Напомним, что Зеленский на совместной пресс-конференции объявил о достигнутых с канадским премьер-министром Джастином Трюдо договоренностях по поставкам бронетехники в Киев. При этом подробности соглашения глава государства оглашать не стал. В минобороны Канады подчеркивали, что миссия Канады на Украине Unifier не является боевой. В конце прошлого года сообщалось, что канадские инструкторы обучили более 10 тыс. солдат и офицеров ВСУ. Зеленский приехал в Канаду 1 июля и пробыл там до среды, 3 июля.