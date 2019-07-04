Украинский солдат расстрелял сослуживцев во время учений в Донбассе

Киев, 4 июля. Украинский военнослужащий на учебных стрельбах на полигоне в зоне проведения «ООС» без команды открыл огонь: один его сослуживец погиб и еще двое получили ранения, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел 2 июля в ходе учебных стрельб личным составом первого батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на полигоне в районе Дмитровки. Военнослужащий начал стрелять без команды. В этот момент в мишенном поле находились его сослуживцы, уже закончившие стрельбы.

«В результате происшествия один военнослужащий бригады погиб, двое получили ранения», — цитирует слова Филипоненко «ПолитНавигатор».

В середине июня стало известно, что пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных. Инцидент произошел около населенного пункта Троицкое. Трое военнослужащих одного из подразделений 30-й бригады ВСУ хотели оставить свои позиции, передавал RT. В ответ на такие действия командир взвода открыл огонь на поражение из автомата. Солдаты были госпитализированы с тяжелыми ранениями.

Незадолго до этого один из военных расстрелял двоих солдат во время ссоры. Для расследования в 14-ю бригаду прибыла комиссия штаба.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается, в том числе, контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы ВСУ регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

По данным ООН, за время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек.