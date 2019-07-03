Обещанная Трампом ко Дню независимости бронетехника оказалась ржавой

Вашингтон, 3 июля. Первые образцы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Линкольна в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты увидят праздник, которого раньше не было: с новейшими танками «Абрамс», истребителями и другой военной техникой, которую выставят для осмотра.

В среду в центр города въехали первые образцы техники. Ими оказались две бронемашины «Брэдли». Краска на боевых машинах местами облупилась, местами выступила ржавчина. Стволы пулеметов сняты, а отверстия залеплены зеленым скотчем, передает РИА Новости. Оптику прикрыли картоном, который также замотали скотчем.

Бронемашины стоят на платформах левее от мемориала. Их охраняют полицейские и несколько военных, прячущихся от жаркого солнца в тени деревьев.

Ожидается, что на Дне независимости 4 июля над Вашингтоном пролетят президентский самолет, пилотажная группа Blue Angels на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка времен холодной войны В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, а также новейший F-35.

Ранее сообщалось, что власти США одобрили акцию протеста CodePink в Вашингтоне в День независимости, но запретили полет надувного «малыша Трампа». Его «полет» не может быть осуществлен без одобрения Федерального авиационного управления США.

По словам организаторов акции, Национальная парковая служба США, в ведении которой находятся общественные территории в центре американской столицы, разрешили установить надувную фигуру на лужайке и накачать ее воздухом, но запретили использовать гелий, необходимый для полета.