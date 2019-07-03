В РФ предложили запретить продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Москва, 3 июля. В Государственную думу России внесен законопроект, предусматривающий штрафы за продажу на территории РФ средств связи, не соответствующих специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. В первую очередь, речь идет о требовании предустанавливать на электронные устройства программное обеспечение российского производства.

Инициаторов изменений, вносимых в Кодекс РФ об административных правонарушениях, стал депутат Госдумы Сергей Жигарев.

«Законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в Российской Федерации средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению», ― говорится в пояснительной записке к документу.

В качестве наказания автор законопроекта предлагает штрафовать нарушителей на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Для юридических лиц эта сумма составит до одного миллиона рублей.

Напомним, что ранее Госдума приняла закон о надежном Интернете. Документом предусматривается ряд механизмов противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности на территории России сети Интернет и сети связи общего пользования.

Речь идет о создании при Роскомнадзоре Центра мониторинга и управления, который будет обеспечивать доступность услуг связи и координировать усилия операторов в случае возникновения угроз. Согласно закону, виды таких угроз определит правительство РФ.