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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо и Латакия

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо и Латакия

Алеппо, 3 июля. Боевики в нарушение режима прекращения огня обстреляли семь населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки боевики в нарушение режима прекращения боевых действий совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Арейми, Айн-эн-Наур, Бейт-Джнауро, Санджека, Кара-Галиа, Эль-Хакура провинции Латакия и Биньямин провинции Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения сирийской армии нанесли тяжелые ракетные удары по объектам террористических организаций, расположенных на окраинах деревень Джубейн, Телль-Малах и Аль-Латамина, в северных пригородах провинции Хама. Это стало ответом на продолжающиеся нападения боевиков на деревни и города в регионе.

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Автор: Олеся Волкова
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