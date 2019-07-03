Посольство РФ удивил призыв Лондона обеспечить доступ наблюдателям в Крым

Лондон, 3 июля. Посольство России в Великобритании заявило, что удивлено призывами Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека.

По словам пресс-секретаря дипмиссии, это заявление прозвучало на сессии Совета по правам человека ООН. Британский представитель в своей речи назвала Крым «незаконно аннексированным».

«Оставляя за скобками тему «незаконной аннексии» (позиция России по этому вопросу хорошо известна), хотели бы отметить, что Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями, наравне со всеми другими регионами нашей страны», — заявили в посольстве.

По мнению российских дипломатов, подобным заявлением Великобритания пытается «недобросовестно» использовать тему соблюдения прав человека.

Ранее член палаты лордов британского парламента Ричард Балф предложил провести на полуострове референдум под эгидой ООН.

Напомним, что Крым стал частью России весной 2014 года после проведения всенародного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан высказалось за присоединение к РФ. 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал соглашение о входе Крыма и Севастополя в состав России.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.