ФСБ раскрыла преступную банду, воровавшую из трубопроводов

Москва, 3 июля. Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепроводов с помощью врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что задержание происходило еще в апреле. Однако подробности обнародованы только в среду.

По данным силовиков, преступников — этническую группу — взяли с поличным. Они специализировались на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепроводов, делая врезки. С 12 по 17 апреля преступники «похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода».

Один из организаторов группы — гражданин России. Ранее его уже судили за аналогичное преступление. Следователи регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Кража».