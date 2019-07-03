Пострадавшие от паводка в Приангарье получат временное жилье

Иркутск, 3 июля. Администрация Иркутской области пообещала представить временное жилье всем пострадавшим от паводка в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора.

Сейчас режим ЧС введен в шести регионах Иркутской области из-за сильного паводка. Речь идет о Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском регионах. Как сообщает МЧС РФ, сейчас имеются данные о 20 погибших и еще 15 пропавших без вести людях. Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ о введении в Иркутской области чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

«Мы будем предоставлять временное жилье, чтобы люди могли этот период переждать», ― сказал губернатор.

По его словам, пострадавшие получат возможность выбрать из нескольких вариантов приобретения нового жилья, например, получить сертификат, приобрести жилье на вторичном рынке, купить новое жилье или приобрести земельный участок с получение средств на строительство нового дома.

Напомним, в Иркутской области уже несколько дней сохраняется сложная паводковая ситуация, введен режим ЧС. По последним данным, из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи жилых домов, свыше 3 тысяч приусадебных участков, а также 32 социально-значимых объекта, 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Паводок стал причиной закрытия участка федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.