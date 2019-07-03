Турист погиб при извержении вулкана на острове в Италии

Рим, 3 июля. В результате извержения вулкана Стромболи на одноименном острове в Италии погиб человек, еще один пострадал.

Как сообщает Corriere della Sera со ссылкой на пожарных, погибший турист прибыл в Италию из Бразилии. Пострадавший — 35-летний житель итальянского города Мессина. По данным издания, мужчины были ранены при «каменном» дожде во время извержения.

Ряд сильных взрывов был зафиксирован в кратере вулкана Стромболи. На склоне вулкана продолжается спасательная операция: вертолет пожарных прилетел за двумя туристами, поднимавшимися по склону горы.

#stromboli The explosion as the Skyline camera saw it. pic.twitter.com/Yw9oXPfkKX — Alex Bogár (@AlexEtna) July 3, 2019

На остров прибыли пожарные машины, береговая охрана готова эвакуировать всех, кто захочет покинуть остров. По предварительном данным, в деревне у подножья вулкана могут находится до ста туристов.

По данным специалистов, два основных взрыва были отмечены в 14.46 и 14.46 по местному времени. Им предшествовали разливы лавы из всех активных отверстий кратера. Столб дыма поднялся на высоту не менее двух километров над вершиной, рассеиваясь в юго-западном направлении.