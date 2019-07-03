Путин освободил россиян от НДФЛ при «ипотечных каникулах»

Москва, 3 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ материальную выгоду, получаемую гражданами в ходе «ипотечных каникул». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает воспользовавшихся правом на «ипотечные каникулы» россиян от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах.

Закон также освобождает от НДФЛ компенсации по ипотеке многодетным семьям. Кроме того, согласно документу, с 1 августа граждане освобождаются от уплаты госпошлины при внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в связи с реализацией права на «ипотечные каникулы».

Напомним, 1 мая Путин подписал закон об «ипотечных каникулах», сообщала «Газета.ру». «Ипотечные каникулы» продолжительностью до полугода могут быть предоставлены по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Они предоставляются в случае потери кормильца, временной нетрудоспособности, признании инвалидом I или II группы или снижения дохода семьи более чем на 30%.

Воспользоваться правом «ипотечных каникул» можно лишь один раз по одному кредиту. При этом срок кредита автоматически увеличивается на период «ипотечных каникул».