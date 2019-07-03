Путин подписал указ о награждении Рошаля орденом Александра Невского

Москва, 3 июля. Указ о награждении орденом Александра Невского президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля был подписан российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Рошаля Леонида Михайловича», ― говорится в документе.

Также был подписан документ о награждении ряда лиц орденом Дружбы. Награду получили награждены уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, генеральный директор «Группы Энел» итальянец Франческо Страче, советник президента Ливана Амаль Абу Зейд, посол РФ в Австралии Алексей Павловский, посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов.

Напомним, Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны Орловской области в семье военного летчика. В свои 85 лет он возглавляет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, является президентом Национальной медицинской палаты.

Известный хирург является обладателем множества наград. Леонид Михайлович оказывал помощь детям, пострадавшим после землетрясений по всему миру, врачевал раненых во время военных конфликтов в Югославии и Нагорном Карабахе, участвовал в спасении заложников теракта мюзикла «Норд-Ост».