Путин провел встречу с художником Шемякиным

Москва, 3 июля. Президент России Владимир Путин встретился с художником и скульптором Михаилом Шемякиным.

Шемякин подарил главе государства несколько своих книг. Среди них был первый том из шестнадцатитомной серии книг «Буква. Слово. Текст». Шемякин рассказал Путину, что на протяжении последних 50 лет он занимается исследованием психологии человека в искусстве. В ходе этих исследований художник создал лабораторию, которая отслеживает и сравнивает тенденции в искусстве на Западе и в России. Также Шемякин подарил Путину книгу «Следствие продолжается», в которой опубликовано фотография президента, сделанная в молодости.

«Ух ты, где это вы нашли такое?» — поинтересовался Путин.

Художник Шемякин подарил Путину книгу "Следствие продолжается" с фотографией президента в бытность его службы.

Путин был приятно удивлен: «Ух ты, где это вы нашли такое?» pic.twitter.com/V9LTPC4iqj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 июля 2019 г.

Кроме того, Шемякин передал Путину папку, в которой собраны презентации его главных проектов. Художник уверен, что в будущем его творческие идеи будут реализованы и станут достоянием России.

«Я фактически все свое творчество и все, что собрано, и свои идеи я хочу передать России, чтобы после моего ухода — мы все не вечные — осталось и продолжало функционировать», — рассказал художник главе государства.

В свою очередь президент попросил Шемякина рассказать о деятельности фонда, который был основан в Санкт-Петербурге в 2002 году. Художник сообщил главе государства, что на протяжении последних 16 лет он занимается образовательными программами, в рамках которых оказывает активное содействие начинающим художникам, музыкантам, фотографам и творческим коллективам.

Шемякин также напомнил, что он является профессором Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. В академии Шемякин ведет свою группу у студентов и аспирантов.