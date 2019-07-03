Психолог назвала три признака неподходящего для создания отношений партнера

Москва, 3 июля. Психолог Адриана Имж рассказала, как распознать неподходящего для романтических отношений партнера в самом начале общения.

Психолог считает, что по трем параметрам можно понять, подходит ли человек для отношений или нет. Во-первых, следует обратить внимание на ценности. По словам специалиста, если взгляды на жизнь у партнеров не совпадают, то их шансы построить счастливое будущее существенно снижаются.

Второй причиной расставания является секс, заявила Имж. Она отметила, что зачастую у влюбленные не совпадают «по темпераментам или практикам».

«Вторая причина — это секс, — пояснила психолог-консультант. — В современном мире основные причины несовпадений: неграмотность, грубость, нетерпеливость партнера, его нежелание учиться. Ну и, конечно, обе стороны медали — очень слабый сексуальный темперамент или, наоборот, излишняя настойчивость».

Немаловажную роль в отношениях играет и материальная сторона, добавила специалист. По ее словам, разное представление о финансовых моделях также приводит к постоянным конфликтам и ссорам.

Психолог дала совет, как решиться на расставание с неподходящим для создания отношений человеком.