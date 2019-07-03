Премьер Италии рассказал о работе над преодолением санкционного режима в отношении России

Рим, 3 июля. Италия работает над всеобъемлющим конструктивным диалогом для преодоления анитроссийских санкций, заявил глава итальянского правительства Джузеппе Конте.

Конте в интервью ТАСС отметил, что односторонние действия со стороны Италии в рамках европейского механизма «не принесли бы результата даже России». Поэтому, по его словам, Италия работает над тем, «чтобы вовлечь в конструктивный диалог все стороны».

«Я всегда говорил и повторяю, что санкции не самоцель, они применяются, чтобы достигнуть определенных целей, и в данном случае эта цель — выполнение минских соглашений. Италия пытается работать над преодолением санкционного режима, но для этого нужны определенные шаги и со стороны Украины, и со стороны России», — уточнил премьер-министр.

Политик добавил, что сейчас никто не сможет решить проблему в одностороннем порядке. Несмотря на то, что Италия не является участником «нормандского формата», Рим готов «придать новый импульс этому переговорному процессу и получить конкретные результаты».

На 4 июля запланирован визит президента России Владимира Путина в Италию, сообщала «Газета.ру». В рамках поездки у главы государства состоится ряд встреч, в частности с президентом Италии Серджо Маттареллой, Джузеппе Конте, экс-премьером Италии Сильвио Берлускони и другими политиками.

В Кремле ранее отметили, что Италия — один из наших важнейших партнеров России в Европе. Стороны будут обсуждать сотрудничество в различных сферах — от культуры до экономики.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, на ПМЭФ-2019 Владимир Путин заявил, что Россия ожидает развития двусторонних отношений с Италией. Также российский лидер поблагодарил руководство Италии, отметив, что Рим демонстрирует желание улучшить отношения между РФ и Евросоюзом. Кроме того, президент России сказал, что Москва не ждет от Рима шагов по смягчению антироссийских санкций, введенных ЕС, поскольку в этом смысле Италия полностью зависит от решений Брюсселя.