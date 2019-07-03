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Нападающий ЦСКА Чалов интересен «Эвертону»

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Нападающий ЦСКА Чалов интересен «Эвертону»
Москва, 3 июля. По информации Федерального агентства новостей, нападающий ЦСКА Федор Чалов находится в сфере интересов «Эвертона».

По словам источника, английский клуб, который недавно продал «армейцам» Николу Влашича, следит за футболистом, однако не вступал в переговоры. Отмечается, что в ливерпульском клубе планируют понаблюдать за прогрессом 21-летнего нападающего сборной России в предстоящем сезоне. Таким образом, предложение со стороны «Эвертона» может последовать следующим летом. 

Чалов — воспитанник ЦСКА. На его счету 86 матчей за основной состав, 30 голов и 14 результативных передач. В прошлом сезоне нападающий забил 17 голов и отдал 7 голевых пасов во всех турнирах. Стоимость 21-летнего футболиста оценивается transfermarkt.de в 16 млн евро.

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Автор: Данила Копп
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