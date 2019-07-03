Садальский заявил, что Алибасов попал в больницу из-за алкоголизма

Москва, 3 июля. Актер Станислав Садальский прокомментировал инцидент с музыкальным продюсером Бари Алибасовым, который попал в больницу. По словам Садальского, Алибасов якобы был госпитализирован из-за злоупотребления алкоголем.

В своем Instagram-аккаунте артист привел слова дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной, жены Алибасова. Та заявила, что причиной госпитализации Алибасова стала болезнь, иронично именуемая «птица-перепел».

«Продолжает дурку гнуть, думает, идиоты кругом. Я вначале тоже попался, жалел его», — написал в комментариях Садальский.

Месяц назад Садальский выложил пост, в котором выразил поддержку Алибасову, оказавшемуся в больнице. В тот раз он предположил, что продюсер мог стать жертвой отравления со стороны родственников Федосеевой-Шукшиной.

Сам Алибасов заявил, что СМИ, утверждающие, что он сам инсценировал отравление, преследуют лишь корыстные цели. В то же время, сын Алибасова рассказал, что новости об отравлении позволили его семье и PR-директору Вадиму Горжанкину получить рекламных контрактов на 26 миллионов рублей.

Напомним, несчастный случай с Алибасовым произошел 4 июня. Заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней 72-летний основатель группы «На-На» находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.