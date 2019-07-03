МИД РФ не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК в Донбассе

Женева, 3 июля. Россия не оставит без ответа обстрел журналистов ВГТРК украинскими силовиками в Донбассе, заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва по данному вопросу обращаться, в частности, в ОБСЕ, Карасин ответил, что «реакция, конечно, последует и от журналистского сообщества, и от МИД», передает ТАСС.

«Такие вещи нельзя отпускать незамеченными», — подчеркнул он.

Во вторник сообщалось, что журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел ВСУ в населенном пункте Александровка, который расположен на западных окраинах Донецка.

Подразделения ВСУ открыли огонь по Александровке, когда журналисты фиксировали последствия ночного и утреннего обстрелов в населенном пункте.

В тот день под ударами артиллерии ВСУ оказались населенные пункты в районе Горловки и Донецка. В ходе обстрелов украинские силовики использовали артиллерийские орудия калибра 122 и 152 миллиметров, а также минометы калибром 120 и 82 миллиметра.