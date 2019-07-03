В МИД РФ назвали опасным проталкивание тезиса об ускоренном принятии Грузии в НАТО

Женева, 3 июля. Москва считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

«С нашей стороны подчеркнули опасность в преддверии декабрьского саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса», — сказал российский дипломат.

По его словам, отдельной темой встречи стала растущая в регионе Южного Кавказа активность США и Североатлантического альянса, которые проводят там масштабные военные учения.

При этом Карасин отметил, что ситуация на границе Грузии, Абхазии и Южной Осетии спокойная, сообщил ТАСС.

Напомним, еще в марте представители военно-политического блока заявляли о готовности расширить сотрудничество с Тбилиси. Тогда представитель НАТО сказал, что у Грузии есть все возможности для «успешного продолжения процесса интеграции в НАТО и реализации пакета сотрудничества с альянсом».

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 90-х. Грузинское руководство еще в начале 2000-х заявило о желании стать страной — членом альянса.