Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Москва, 3 июля. Руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур IT-компании «КРОК» Ренат Сайфутдинов назвал возможные причины сбоев в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенжера WhatsApp в разных странах.

Как объяснил эксперт, в настоящее время наиболее распространенными причинами сбоев в работе соцсетей являются проблемы с работоспособностью дата-центров, связанные, к примеру, с недостаточным резервированием или инженерными системами.

Он указал, что часто неполадки могут произойти из-за выхода оборудования из строя или программных сбоев. Виной могут быть, по его словам, вирусы и DDoS-атаки.

Специалист также перечислил способы, как избежать проблем в функционировании ресурсов.

«Для того, чтобы выявить все эти причины и избежать сбоев в будущем, необходимо позаботиться о создании резервной площадки для переключения нагрузки и стабильной работы сервисов», — цитирует его RT.

Использовать эксперт посоветовал также и облачный сервис.

Напомним, в среду пользователи Сети пожаловались на проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Больше всего сообщений на неполадках в функционировании ресурсов поступило от пользователей из США, Великобритании, Франции, Нидерладов и Германии. В России, например, со сбоями в Instagram столкнулись в большинстве своем москвичи.

Так, 78% пользователей мессенджера WhatsApp заявили о сбоях в отправке и получении сообщений, 19% пожаловались на плохое соединение, а 1% пользователей и вовсе не смогли войти в систему.

Ранее Telegram сообщил о DDoS-атаке на платформу, что спровоцировало сбой в работе мессенджера по всему миру. Так, пользователи из Северной и Южной Америки пожаловались на проблемы соединения. Днем ранее жители стран Европы, Ближнего Востока и АТР столкнулись с аналогичными сбоями. Пользователи отмечали перебои в обмене сообщениями.