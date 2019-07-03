Погибший на глубоководном аппарате капитан второго ранга ждал пополнения в семье

Москва, 3 июля. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, погибший при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, ждал прибавления в семье.

Дмитрий Соловьев пожертвовал своей жизнью ради спасения гражданского специалиста, который находился на борту подводного аппарата.

Соловьев окончил военно-морской политехнический институт в Пушкине. По словам его однокурсника, после окончания учебы Соловьев уехал на Камчатку, где начал работать специалистом по глубоководным погружениям.

«Про службу он не рассказывал, сколько мы не спрашивали. Но говорил, что долго проходил обучение. Он был счастлив, что туда попал», — пояснил однокурсник.

Сестра Дмитрия Соловьева Светлана сообщила, что его жена должна родить третьего ребенка в сентябре. По ее словам, в настоящее время родные стараются не беспокоить без повода супругу Дмитрия, так как она очень тяжелое переносит гибель мужа.

«Она в Петербурге, наши родственники с ней рядом, поддерживают. У них с Димой двое детей: мальчику три года, девочка в шестом классе учится. Служба у него была секретная, он нам никогда о ней ничего не говорил», — рассказала Светлана.

Российский писатель-маринист, капитан запаса второго ранга, принимавший участие в 12 походов на атомных подводных лодках Александр Покровский считает, что на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата возник объемный пожар.

Покровский отметил, что в подобных случаях огонь стремительно распространяется по всем отсекам, в результате чего у экипажа практически не остается времени на какие-либо действия, передает KP.RU.

«Зачастую, вообще не остается – в замкнутом пространстве достаточно вдохнуть дым всего один раз, чтобы потерять сознание. Вероятно, так было и здесь – 14 моряков просто не успели ничего предпринять», — пояснил бывший подводник.

Напомним, 2 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате Военно-морских сил России. По данным ведомства, инцидент произошел 1 июля во время проведения батиметрических измерений. Позднее стало известно, что в результате пожара погибли семь капитанов первого ранга и два Героя России.