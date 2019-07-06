Юная жительница Красноярска поборола страх показать настоящую себя и стала моделью

Элиза Мирошниченко — 17-летний подросток из небольшого города Минусинск Красноярского края. Во втором классе из-за врожденной болезни девушка потеряла волосы. Впереди ее ждали долгие годы комплексов, неуверенности и нелюбви к себе.

Но все изменилось, как только она стала участницей социального арт-проекта с маломобильными детьми «Мечтатели». Там Элиза смогла не только принять и полюбить себя такой, какая есть, но и стать примером для тысячи других детей.

Как рассказала героиня публикации Федеральному агентству новостей, до 8 лет ее жизнь была такой же, как и у других обычных детей: игрушки, книжки, общение со сверстниками в школе. Кардинально ее жизнь изменилась во втором классе, причем произошло это за одну ночь.

«Я лишилась волос во втором классе. Это произошло быстро — вечером у меня волосы были, а утром их не стало, они все остались на расческе. Мне было очень сложно это принять, но я надела шапочку и пошла в школу, — поделилась воспоминаниями того дня Элиза. — В школе были сложности с мальчиками. Им было интересно, что у меня под шапочкой, однажды им удалось даже ее сдернуть с меня. Мне было очень обидно и больно. Я очень стеснялась своей внешности».

Путь принятия себя такой, какая она на самом деле есть, со всеми своими недостатками и положительными сторонами, у Элизы занял еще 12 лет.

«Конечно, мне очень сложно было принять себя такую, особенно сложно было смириться с тем, что у меня нет ресниц и бровей, ведь этого не спрячешь, — отметила собеседница агентства. — Я два года ходила в шапочке, потом купила первую систему [специальный парик] и очень радовалась этому. Мне нравилось мое отражение в зеркале, мне нравилось трогать волосы, я их бесконечное количество раз расчесывала. За это время брови у меня немножко выросли, но, к сожалению, ресницы нет. Они у меня совсем не растут».

Сейчас Элиза носит другую систему — специальный парик, который крепится прямо к голове. Он не доставляет никаких неудобств, да и человеку незнающему понять, что волосы ненастоящие, едва ли удастся.

Совершить каминг-аут и рассказать всем, что у нее алопеция, еще и в столь раннем возрасте, девушка решилась благодаря участию в социальном арт-проекте с маломобильными детьми «Мечтатели» Оксаны Хикматулиной и Евгении Яренских.

«Организаторы проекта убедили меня, что я прекрасно выгляжу без парика, и предложили принять участие в фотосессии. Как ни странно, на съемках мне было очень весело, я чувствовала себя уверенной и красивой, но сказать, что я готова снять парик в повседневной жизни, будет неправдой. Я пока не готова, но иду к этому, — резюмировала девушка.

— Сейчас весь город, и даже больше, видел меня без парика, меня настоящую — и, несмотря на это, люди говорят мне столько слов поддержки, столько восхищения было выражено в мой адрес! Мне от этого так хорошо на душе становится и так удивительно. Все это время я думала, что некрасивая, а люди увидели меня красивой даже без парика! Это очень здорово, мне хочется поблагодарить всех».

К слову, после того как фото девушки стали достоянием общественности, ее пригласили принять участие на открытие московской недели моды, которая состоится в октябре. Сейчас, перед подготовкой к столь значительному событию, Элиза ищет свое предназначение в жизни.

«Сначала хотела поступить в вуз, но пока передумала и решила поучиться на курсах. Я уже закончила изучать английский язык, каллиграфию, нанесение аквагрима. Кстати, благодаря последнему навыку меня стали приглашать поработать на детских мероприятиях, — пояснила девушка. — В ближайшее время я собираюсь поступить в техникум. Еще впереди у меня соревнования по легкой атлетике, недавно я стала кандидатом в мастера спорта».

В перерывах между саморазвитием Элиза любит слушать музыку k-pop, особенно группу Blackpink, смотреть корейские ток-шоу наподобие «Бегущего человека» и мечтать.