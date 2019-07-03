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Путин сменил посла в ЮАР

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Путин сменил посла в ЮАР

Москва, 3 июля. Илья Рогачев назначен послом России в Южно-Африканской Республике. Указ о назначении Рогачева послом подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Рогачева Илью Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Южно-Африканской Республике», —  говорится в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации указе.

Глава государства также подписал указ об освобождении Михаила Петракова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в ЮАР и королевстве Лесото по совместительству.

По данным МИД России, Рогачев работает в системе внешнеполитического ведомства уже 35 лет. Он занимал должность заместителя директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз с 2001 по 2004 годы, а с 2004 по 2009 был заместителем постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке.

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Автор: Данила Копп
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