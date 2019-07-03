Премьер Эфиопии может посетить Россию в текущем году

Москва, 3 июля. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед может нанести визит в Россию в текущем году. Об этом рассказал посол африканского государства в Москве Алемайеху Тегену Аргау.

Дипломат напомнил, что посетить страну эфиопскому премьеру предложил президент РФ Владимир Путин на полях саммита «Один пояс — один путь» в Китае.

«Это приглашение было принято. Надеемся, что этот визит состоится в этом году», — цитирует его ТАСС.

Посол считает, что поездка премьера будет взаимовыгодна.

«Он (визит. — Прим. ФАН) вдохнет новую жизнь в различные направления нашего сотрудничества», — указал дипломат.

Эфиопия, по его словам, ждет подписания ряда соглашений между Москвой и Аддис-Абебой. Он также выразил надежду на то, что представители России нанесут ответный визит.

Накануне на втором международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве, инициированном Госдумой РФ, прошла конференция «Россия — Африка». В перерывах между дискуссиями спикер национального парламента Эфиопии Тагессе Чаффо Далло рассказал Федеральному агентству новостей о развитии отношений двух стран, которые растут по ряду направлений, в частности в сфере политики, технологий и обучения.

Депутат также признался корреспонденту ФАН, что мечтает пожать руку президенту России.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал потенциальные сферы для сотрудничества России и стран Африканского континента. Речь идет не только о военно-техническом взаимодействии, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но и о развитии электроэнергетики, машиностроения.