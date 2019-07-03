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Россия

Карасин не исключил возможности перехода в Совфед

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Карасин не исключил возможности перехода в Совфед

Женева, 3 июля. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин не исключает своего перехода в Совет Федерации на пост сенатора.

В СМИ появилась информация о возможном выдвижении Карасина сенатором от Сахалина.

«Я не могу подтвердить, что я буду сенатором — все зависит от результатов выборов и так далее. Но один из вариантов такой, да», — сообщил дипломат РИА Новости.

При этом он ответил утвердительно на вопрос, готовится ли он стать сенатором.

Избирательные кампании по выборам заксобраний и губернаторов в регионах России стартовали 30 мая. В единый день голосования, 8 сентября, в 85 субъектах страны пройдут свыше 5 тыс. избирательных кампаний всех уровней.

Как сообщали «Известия», ранее появилась информация, что врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет в Совфед кандидатуру Карасина. 

С октября 2005 года Карасин занимает должность замминистра иностранных дел РФ. На этом посту курирует вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ. Отвечает за взаимодействие с палатами Федерального Собрания и общественными организациями, включая законопроектную деятельность министерства.

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Автор: Олеся Волкова
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