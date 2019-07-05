Россиянка, став послом китайского языка, наводит мосты между державами

В детстве героиня публикации и представить не могла, что сможет уехать из маленького северного города в Петербург — и на этом перемены в ее жизни не закончатся.

В 17 лет Анна Кузина поступила на восточный факультет СПбГУ, следом получила степень магистра в Пекинском университете, после чего в китайском университете политики и права защитила докторскую по юридическим наукам. Сейчас она вместе с семьей живет в столице Поднебесной и продолжает пополнять знания, но на этот раз — рассказывая людям о Китае и его культуре доступным языком и без прикрас.

В Китае Анна осталась не по своей воле, а после того, как от работодателя поступило заманчивое предложение — «остаться в длительной командировке». Так, казалось бы, временное пребывание в чужой стране растянулось на 12 лет, что позволило героине собрать невероятное количество информации о Китае, которой она теперь делится в Интернете.

«Китаем я увлеклась еще в средней школе, благодаря влиянию двух людей, — рассказывает девушка корреспонденту Федерального агентства новостей. — Первый — студент московского университета. Он тогда вернулся домой (в Снежногорск. — Прим. ред.) после первой зимней сессии и рассказал нам о китайском языке с таким вдохновением и любовью, что мне очень захотелось его изучать. Но такой возможности в нашем городе не было, поэтому сразу же реализовать свою мечту мне не удалось. Я начала еще усерднее учиться, чтобы поступить в университет и там изучать китайский язык. Второй человек — мой папа, который рассказывал мне о роли Китая на международной арене и его перспективах. Благодаря ему мне еще больше захотелось изучить язык, да и пари, заключенное с ним, дало еще больше стимулов».

В итоге девушка в 2005 году победила в самом крупном состязании — всемирном конкурсе на знание китайского языка «Китайский мост», получив звание посла китайской культуры.

Именно эту победу героиня публикации ставит во главе угла своих достижений и дорожит как несметным сокровищем.

«Это достижение я всегда вспоминаю в первую очередь, потому что это самая большая веха в моей жизни, которая придала мне очень много уверенности. Обычно люди очень удивляются, когда я говорю, что раньше была очень неуверенным в себе человеком, — делится Анна с ФАН. — Я росла в достаточно строгой семье, родители всегда подчеркивали, что я способна, но не талантлива.

И папа, когда со мной занимался и обучал иностранным языкам, мог мне и тройку, и даже двойку поставить. И у меня от этого сформировалась определенная неуверенность в себе. Оказавшись в Китае, я то и дело слышала в свой адрес похвалу. Но когда ведущий национального китайского телевидения объявил мое имя и то, что я победила в конкурсе, я испытала такой спектр эмоций!»

В Китае Анна Кузина встретила будущего супруга, родила двух дочек-близнецов — и, казалось бы, на этом все, жизнь женщины состоялась. Однако этого героине публикации оказалось мало.

Решив, что молчать и в одиночку переживать каждый свой день она больше не может, Анна решила начать вести блог, в котором делится с подписчиками интересной информацией, полезными знаниями и необычными моментами из жизни.

«Например, прожив здесь 12 лет, я все равно не могу до конца привыкнуть к их [китайцев] желанию фотографироваться со мной. Несмотря на то что я знаю подоплеку этого, все равно каждый раз, когда иду с девочками куда-то, а они начинают выстраиваться в очередь, чтобы сфотографироваться со мной, будто бы со звездой вселенского масштаба, думаю, что это очень странно, — смущенно улыбаясь, говорит она. — В России же меня всегда удивляет, что люди говорят по-русски, еще мне непривычно, что у нас люди отстраненнее, не такие улыбчивые, как китайцы».

Помимо этого, еще одна важная цель, которой Анна пытается достичь, — разрушить стереотипы, появившиеся и закрепившиеся в сознании людей благодаря растиражированности предрассудков.

Так, например, будучи еще студенткой, девушка сама признавала за собой наличие таких «якорей». Например, на первом курсе она придерживалась мнения, что китайцы «все на одно лицо».

«Еще среди самых распространенных стереотипов о Китае значатся: китайский язык — мяукающий, Китай — жаркая страна, а вся еда здесь острая и жирная. В Китае химические овощи и фрукты, круглогодичный смог, в детских садах, да и вообще во всей стране, нет отопления, — отметила собеседница ФАН.

— В свою очередь, у китайцев есть стереотипы о нас. Так, по их мнению, все русские девушки не боятся холодов и могут ходить в тонких колготках в 30-градусный мороз. Также они все якобы полнеют после родов. Русские едят только хлеб и картошку, поют «Подмосковные вечера» и «Катюшу», так как это самые главные наши песни. А еще — все русские пьют водку, при этом никакой отрицательной коннотации тут нет, просто факт».

Благодаря своим стараниям видеть в жизни больше хорошего, чем плохого, Анне Кузиной удается построить мосты между двумя народами и рассказывать представителям обеих национальностей друг о друге правду.