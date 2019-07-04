Сирия, 4 июля. Покушение на высокопоставленного члена «Ан-Нусры»*** произошло на севере Идлиба. От 10 до 30 боевиков были уничтожены в результате боевых вылетов ВКС РФ в Хаме. Два взрыва прогремели в зоне контроля ССА** в Северном Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли урон исламистам на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон боевиков в пригороде Дамаска; обменивались ударами с джихадистами на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала укрепрайоны курдов в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; пережила взрывы в городах Кабасин и Аль-Баб в Алеппо.

«Исламское государство»1: предприняло вылазку на позиции САА в провинции Дейр-эз-Зор.

«Тахрир Аш-Шам»: пережила покушение на одного из своих высокопоставленных лидеров в Северном Идлибе.

Курды: переоборудовали здание школы в Дейр-эз-Зоре в военный штаб; подозреваются в минировании автомобиля вблизи Джараблуса в Алеппо; задержали несколько человек в городе Ас-Сава в Дейр-эз-Зоре; обстреливали позиции ССА в северной части Алеппо; подверглись атаке неизвестных северо-западнее Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: осматривали наблюдательные посты на границах «Большого Идлиба».

Провинция Дамаск

В минувшие сутки удалось обнаружить еще один тайник джихадистов вооруженной оппозиции на юге от столицы. Согласно информации новостного агентства РИА Новости, хранилище боевиков, из которого были извлечены 12 снарядов для РСЗО «Град» и 40 артиллерийских снарядов, находилось в пригороде Ялда. Все они были уничтожены инженерными бригадами Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, один из саперов правительственных сил сообщил о том, что в южных районах Дамаска все еще продолжаются работы по ликвидации следов военного присутствия исламистов. Несмотря на то, что данные территории перешли под контроль сил САР больше года назад, количество СВУ, оставленных боевиками перед их депортацией, до сих пор достаточно велико и представляет угрозу для мирных жителей. Напомним, Ялда была полностью зачищена от джихадистов незаконных бандгрупп в мае 2018 года.

Провинция Алеппо

В северной части региона в течение всего дня фиксировались взаимные обстрелы между боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА), выступающими при поддержке ВС Турции, и членами курдских вооруженных формирований. Как передавал военный источник в сети Twitter (XXVII27), турецкие солдаты ударили по укрепрайонам «Демократических сил Сирии»**** (SDF) недалеко от Тель-Рифата, а также недалеко от населенных пунктов Мараназ, Миликия и Танаб. В качестве ответных действий курды открыли беспорядочную стрельбу по населенным пунктам, оккупированным протурецкими исламистами. Под огнем оказались города Азаз и Мареа, что привело к частичному разрушению жилых домов и жертвам среди гражданских лиц, передавал интернет-портал Baladi-News.

Джихадистам ССА удалось предотвратить теракт в городе Джараблус в северо-восточной части региона. По данным Twitter-канала (XXVII27), автомобиль, в котором было обнаружено взрывное устройство, был подорван самими боевиками на окраине населенного пункта, что позволило избежать жертв. Как сообщалось ранее, в установке бомбы подозреваются курдские радикалы, осуществляющие подпольные вылазки на подконтрольных протурецким исламистам территориях в рамках операции «Гнев оливок».

Отмечались стычки между правительственными подразделениями и джихадистами вооруженной оппозиции в районе Аль-Баба. Медиапортал Step News Agency передавал, что противники обменивались ударами вблизи населенного пункта Даглыбаш. Также поступали сообщения о перестрелках на линии соприкосновения сил к юго-западу от Алеппо. Данных о потерях сторон в живой силе сил технике все еще не поступало.

Во второй половине дня сразу два взрыва произошли в Северном Алеппо. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), детонация заминированных мотоциклов произошла в городах Кабасин и Аль-Баб, в результате чего двое местных жителей были убиты, еще не менее 28 человек пострадали. По неподтвержденным данным, ответственность за организацию взрывов лежит на членах курдских подпольных групп.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Manar News передавало, что накануне курдские радикалы возобновили поиск террористов «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ) на оккупированной территории. Аресты подозреваемых прошли в населенном пункте Ас-Сава, а позднее также в деревнях Аль-Эзба и Азман. Тем не менее, несмотря на попытки курдов выявить подпольные группы террористов, в контролируемых ими районах провинции вновь произошла вылазка неизвестных. Группа вооруженных людей напала на блокпост «Демократических сил Сирии» (SDF) на подступах к городу Мухаймида, передавал новостной портал Step News Agency. Подозреваемыми в совершении атаки являются боевики «спящих ячеек» ИГ1.

Информационный портал Step News Agency также заявлял о вылазке террористов вблизи населенного пункта Аль-Курия, в ходе которой был атакован один из КПП Сирийской арабской армии (САА). Предполагалось, что боевики прибыли с противоположного берега реки Евфрат с контролируемых курдскими отрядами территорий. Во второй половине дня военнослужащие САА провели обыски в районе поселения Маизила и города Абу-Кемаль.

Стало известно о том, что члены курдской «милиции» «Асайиш» конфисковали здание школы в населенном пункте Суйдан, переоборудовав его в свою штаб-квартиру. На крыше учебного заведения были размещены укрепления и артиллерийские установки.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. По информации Twitter-канала (baladinetwork),под ударом сил САР и ВВС Сирии оказались огневые позиции боевиков в районе населенных пунктов Хиш, Бабулин, Карса, Маарет-Хурма, Хан-Шейхун и Аль-Хубейт.

Поступали данные о взрыве заминированного автомобиля в городе Турманин в северной части провинции. Новостной портал Step News Agency передавал, что транспортное средство принадлежало одному из высокопоставленных членов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг запрещенной в РФ «Джебхат Ан-Нусры»1, который был серьезно ранен в результате случившегося.

Военный источник на своей странице в Twitter (XXVII27) сообщал о том, что прибывшие ранее турецкие военнослужащие приступили к осмотру постов наблюдения, размещенных на границах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого соглашения от 17 сентября 2018 года.

Провинция Хама

Поступила информация о потерях, понесенных исламистами в результате боевых вылетов российских ВКС, проведенных во вторник. По сведениям военного источника в сети Telegram (astramilitarum), самолеты ВКС России поразили укрепрайоны бандгруппы «Джейш Ан-Нукба», действующей в составе альянса «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Различные медиапорталы заявляли о нейтрализации от 10 до 30 джихадистов.

В то же время вблизи границы с Идлибом на северо-западе региона продолжились обстрелы артиллерии Сирийской арабской армии (САА). По сведениям Twitter-канала (Step_Agency), под огнем оказались военные объекты радикалов на подступах к населенным пунктам Аль-Машик, Аль-Каркор и Джуб-Сулейман.

Провинция Хасака

Накануне появились новые сведения о последствиях пожаров, вспыхнувших в занимаемых курдами районах Хасаки. Согласно информации новостного портала SANA News, от травм, полученных при их тушении недалеко от города Рас Аль-Айн, в больнице скончались две женщины и двое детей. Отмечалось, что они пытались отстоять свои дома, которых почти достиг огонь. Кроме того, были уничтожены порядка 1500 дунамов сельскохозяйственных посевов. Как известно, жители по большей части вынуждены самостоятельно справляться с угрозой, ввиду того что пожарная безопасность на оккупированных SDF территориях находится в неудовлетворительном состоянии.

К вечеру стало известно о том, что один из курдских бойцов, патрулировавших территорию лагеря «Аль-Хол», подвергся нападению женщины из числа членов семей боевиков «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)