Сирия, 4 июля. Военнослужащие САА нанесли ответные удары по джихадистам на юго-западе Алеппо и на севере Хамы. В Турции задержаны несколько сторонников ИГ1, бежавших из САР. Правительственные силы создали в Дейр-эз-Зоре новое подразделение для ликвидации ячеек террористов в пустыне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по расположениям джихадистских бандгрупп к югу от Алеппо; создали в Дейр-эз-Зоре новое подразделение для ликвидации ячеек террористов в пустыне.

Сирийская свободная армия** (ССА): утверждает, что захватила в плен группу военных войск САР в районе города Аль-Баб.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): лишилось нескольких своих сторонников, арестованных в Турции после бегства из САР.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным ракетным обстрелам САА к северу от Хамы.

Провинция Алеппо

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по расположениям джихадистских бандгрупп к югу от Алеппо в ответ на недавние обстрелы боевиков. По информации Masar Press Agency, ударам из артиллерийских орудий подверглись позиции исламистов в окрестностях населенного пункта Зайтан. Сведений о принесенном радикалам уроне оппозиционный портал не сообщает. Необходимо отметить, что «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и другие непримиримые группировки продолжают нарушать режим тишины вдоль всего периметра буферной зоны на северо-западе САР.

Как утверждает подконтрольное вооруженной оппозиции агентство Step News, боевики протурецкой Сирийской свободной армии (ССА) захватили в плен двух солдат правительственных войск в районе города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Эти сведения, однако, нуждаются в проверке. Связанные с Анкарой незаконные бандформирования контролируют обширные районы на севере региона и всю границу с Турцией на этом участке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Элитная 104-я бригада республиканской гвардии САА приняла на службу группу новобранцев, составивших новый класс ударных войск САР, в провинции Дейр-эз-Зор, передает информационный центр Al Masdar News. Он также опубликовал на своем сайте видео военных учений новоиспеченных бойцов правительственной армии. Отмечается, что все они являются местными жителями. Предполагается, что новое подразделение будет задействовано в рамках окончательной ликвидации всех разрозненных террористических бандформирований, укрывающихся в Сирийской пустыне, и следов их пребывания в виде самодельных взрывных устройств, боеприпасов и оружия кустарного производства.

Провинция Идлиб

В турецкой провинции Адана, расположенной на юге страны у побережья Средиземного моря, правоохранительными органами были задержаны шесть человек, уличенных в связях с «Исламским государством» (запрещено в РФ), передает канал Halab Today. Отмечается, что трое арестованных являются гражданами Сирии. Предполагается, что им удалось проникнуть в Турцию черед приграничную сирийскую провинцию Идлиб, до сих пор почти целиком оккупированную радикалами-исламистами. На территории этого региона на северо-западе САР все еще сохраняют присутствие «спящие ячейки» ИГИЛ, которые время от времени проявляют активность, пытаясь конкурировать за влияние внутри террористического анклава с «Джебхат ан-Нусрой».

Провинция Хама

Бойцы войск САР выпустили ракеты по местам скопления радикальных исламистов на окраинах поселений Джуббейн и Таль-Мала к северу от Хамы, сообщает Masar Press Agency. Данные о потерях среди джихадистов в настоящее время выясняются. Сирийская армия вынужденно активизировала боевые действия против террористов на границе Хамы и Идлиба в связи с увеличением числа попыток прорыва боевиков и их обстрелов в направлении, в частности, жилых кварталов, которые велись в нарушение установленного перемирия. Члены исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольные ему бандгруппы открыто высказались против режима тишины и продолжили атаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)