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В Донецке эвакуировали офисы министерств ДНР из-за угрозы взрыва

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В Донецке эвакуировали офисы министерств ДНР из-за угрозы взрыва

Донецк, 3 июля. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на проспекте Богдана Хмельницкого в Донецке. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

По данным источника, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании, в котором расположены офисы министерств Донецкой народной республики.

«Здание эвакуировано после анонимного звонка о минировании, который поступил в одну из служб города. Специалисты соответствующих служб проводят обследование здания», — пояснил он.

Стоит отметить, что в этом здании располагается офис МИД ДНР, а также министерства здравоохранения, министерства строительства и Международного расчетного банка.

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Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
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