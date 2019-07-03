В Донецке эвакуировали офисы министерств ДНР из-за угрозы взрыва

Донецк, 3 июля. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании на проспекте Богдана Хмельницкого в Донецке. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

По данным источника, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании, в котором расположены офисы министерств Донецкой народной республики.

«Здание эвакуировано после анонимного звонка о минировании, который поступил в одну из служб города. Специалисты соответствующих служб проводят обследование здания», — пояснил он.

Стоит отметить, что в этом здании располагается офис МИД ДНР, а также министерства здравоохранения, министерства строительства и Международного расчетного банка.